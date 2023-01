Herdeiro da Furacão 2000 elogia Anitta por homenagear grupo icônico de funk

Cantora Anitta gravou um clipe nesta quinta-feira, 26, usando um shorts da equipe de som carioca Furacão 2000 em uma comunidade do Rio

Nesta quinta-feira, 26, a cantora Anitta (29) foi flagrada gravando um clipe de uma música usando um short e top com a logo da icônica equipe de funk Furacão 2000. E a homenagem não passou batida! Jonathan Costa, funkeiro e filho de Rômulo Costa e Verônica Costa, os criadores do grupo, elogiou a artista.

“Posso afirmar em meus 29 anos de vida que jamais vi um artista que chegou ao topo e lembrou da onde tudo começou. Vejo muitos falando implicitamente, dando a entender, mas mencionar?Nunca! Anitta não só fala explicitamente, como veste a blusa literalmente. #furacao2000 RESPEITA a nº1”, escreveu o cantor, em sua conta oficial no Twitter.

Posso afirmar em meus 29 anos de vida que jamais vi um artista que chegou ao topo e lembrou da onde tudo começou.Vejo mts falando implicitamente, dando a entender, + mencionar?Nunca! @Anitta não só fala explicitamente, como veste a blusa literalmente. #furacao2000 RESPEITA a n1🇧🇷 pic.twitter.com/Gr8vviRxvK — Jonathan Costa (@jonjon) January 26, 2023

Anitta está vivendo affair com o rapper carioca Filipe Ret

Desde a parceria de Anitta e Filipe Ret (37) em Tudo Nosso, canção que integra o último álbum dele, Lume, muitos fãs têm shippado os artistas. Parece que a sintonia entre eles está além da música, já que os dois estão vivendo affair. A poderosa teria promovido uma festa em um hotel no Rio de Janeiro após o primeiro Ensaios da Anitta, que aconteceu na capital carioca no último dia 08 de janeiro.

O rapper foi um dos convidados, e ela teria pedido para que os seguranças o levassem para um dos quartos do sétimo andar do local, segundo informações do Jornal Extra. Depois de certo tempo, Anitta teria voltado para a festa, sem Ret. Ainda de acordo com o site, o clima entre eles era de troca de olhares e conversas ao pé do ouvido.