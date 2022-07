Harry Styles lança videoclipe de 'Late Night Talking'; confira

'Late Night Talking' faz parte do terceiro álbum solo de Harry Styles e ganhou um clipe na última quarta-feira, 13

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 08h40

Na última quarta-feira, 13, o cantor Harry Styles (28) lançou o clipe de Late Night Talking, novo single do álbum Harry's House.

A música faz parte do terceiro álbum solo do cantor, que chegou com tudo, abalando estruturas já com o primeiro single, As it Was, que também chegou acompanhada de um clipe.

Late Night Talking é uma das faixas queridinhas do público, e, no clipe, o cantor surgiu em um clima divertido, passeando em cima de uma cama flutuante.

Lançado na última quarta-feira, 13, o clipe da música de Harry Styles já conta com mais de 4 milhões de visualizações, provando o sucesso do cantor britânico, que passa pelo Brasil em dezembro, com shows com ingressos esgotados.

Confira o novo videoclipe de Harry Styles: