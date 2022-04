Harry Styles e Lizzo cantam juntos em performance do cantor no Coachella

Harry Styles chamou Lizzo ao palco em seu show no Coachella e a dupla performou a canção "I Will Survive"

Nesta última sexta-feira, 22,Harry Styles (28) fez seu segundo show no festival Coachella e contou com uma convidada muito especial!

Lizzo (33) se juntou ao cantor no palco e performou com ele a música I Will Survive, hit imortalizado na voz da cantora Gloria Gaynor.

Em seu Instagram, a dona do hit Truth Hurts postou uma selfie com o ex integrante da banda One Direction agradeceu o convite na legenda. "Orgulhosa de você, Harry Styles. Obrigada por me receber", escreveu Lizzo.

A cantora ainda postou um trecho da performance da dupla e rasgou elogios para o dono do hit Watermellon Sugar na legenda.

"Obrigada Coachella... noite passada foi incrível — Harry Styles é um tesouro, presente dos deuses para o Rock'n'Roll, a luz que sai dele é real e infinita. Ele faz estar em um palco na frente de centenas e milhares de pessoas parecer fácil, porque vocês está com um amigo. O time dele é incrível - e bebê, os casacos da Gucci ?! Obrigada H, e como você disse 'até a próxima'", escreveu a cantora no seu post.

No seu primeiro show no Coachella, que aconteceu semana passada, Harry chamou ao palco a cantora country Shania Twain (56). A dupla cantou o maior hit da artista, a canção Man! I Feel Like a Woman!

Confira aqui Lizzo e Harry Styles no Coachella!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lizzo (@lizzobeeating)