Gusttavo Lima grava música inédita no Buteco Porto Alegre

O cantor Gusttavo Lima vai gravar a música 'Termina comigo Antes' no Buteco Porto Alegre

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 14h54

Neste sábado, 12, Gusttavo Lima (32) vai fazer a gravação do seu novo single Termina comigo Antes.

O cantor escolheu o palco do Buteco Porto Alegre, que acontece no Estádio Beira Rio, para fazer a produção audiovisual da canção.

"Termina Comigo Antes é uma música linda e com um potencial enorme! Por isso, resolvemos gravá-la no palco do Buteco Porto Alegre que é um evento que está sendo muito aguardado pelo público gaúcho", comentou o pai de Gabriel (4) e Samuel (3).

O artista ainda falou sobre as suas expectativas para a gravação. "A expectativa é enorme e tenho certeza de que o resultado será surpreendente! Fiquem ligados, porque em breve vocês poderão conferir no YouTube e em todas as plataformas digitais", afirmou.

Vale lembrar que na semana passada Gusttavo Lima cumpriu a sua agenda de shows esgotados em Portugal e na Inglaterra.