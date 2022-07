Gusttavo Lima e Andressa Suita encantam a web com foto ao lado dos filhos Gabriel e Samuel

Ao lado dos filhos caracterizados de 'Homem-Aranha', Gusttavo Lima e Andressa Suita encantaram a web com um registro especial

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 13h22

Nesta segunda-feira, 11, o cantor Gusttavo Lima (32) usou as redes sociais para compartilhar uma foto especial ao lado da amada, Andressa Suita (34) e dos filhos, Gabriel (5) e Samuel (3).

Em seu perfil no Instagram, o embaixador compartilhou uma foto com os filhos caracterizados de 'Homem-Aranha' e, claro, encantou a web com o registro especial.

Na foto, Gusttavo Lima e Andressa Suita surgiram sorridentes ao lado dos filhotes, que posaram "soltando teia", assim como o Homem-Aranha na foto.

E claro, o clique em Orlando, na Flórida, rendeu diversos elogios para a família: "Lindos demais", disse um internauta. "Que amores", ressaltou outro. "Essa família é top demais", escreveu o terceiro seguidor.

Confira o clique de Gusttavo Lima e Andressa Suita ao lado dos filhos: