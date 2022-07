Gravação do DVD 'Cabaré' com Leonardo e a dupla Bruno & Marrone agita capital paulista

A gravação do primeiro DVD do projeto 'Cabaré' agitou a capital paulista na última quinta-feira, 14

A última quinta-feira, 14, foi marcada pela gravação do DVD do projeto Cabaré, em São Paulo. Os ídolos do sertanejo, Leonardo (58) e a dupla Bruno (53) & Marrone (56) gravaram o primeiro registro audiovisual do projeto tão amado pelo público.

Por quase três horas, o público pôde curtir e cantar os sucessos de Leonardo e Bruno & Marrone, além de três canções inéditas no repertório.

Com muita espontaneidade, brincadeiras e interações com os fãs, os sertanejos divertiram o público e mostraram a verdadeira essência do projeto Cabaré.

Com clássicos da música sertaneja, o repertório do projeto 'Cabaré' traz aquilo que o público quer ouvir, o modão tão conhecido: "A gente agradece muito essas músicas e cantamos porque a galera gosta, é o querem ouvir", ressalta Marrone.

"Um cabaré de verdade só toca essas músicas. Você entra e a primeira coisa que vai ouvir é Boate Azul e todas essas músicas aqui. A gente se parece muito", completou Leonardo.

