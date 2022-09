Grammy Latino 2022 tem Marília Mendonça, Jão, Luísa Sonza, Ludmilla e Anitta; confira a lista completa de indicados

A lista de indicados ao Grammy Latino 2022 ganhou vários artistas brasileiros, de Marília Mendonça a Jão

Nesta terça-feira, 20, o Grammy Latino anunciou os indicados à premiação de 2022. E como sempre, vários artistas brasileiros ganharam o devido reconhecimento na maior premiação de música na sua versão latina. O evento está marcado para acontecer no dia 17 de novembro.

Luísa Sonza e Jão fizeram a primeira aparição como indicados e outros artistas como Ludmilla, Anitta, Marília Mendonça e Maiara e Maraísa, também estão entre os nomes.

Confira a lista completa dos indicados ao Grammy Latino 2022:

Álbum do Ano

"Aguilera" - Christina Aguilera

"Pa'lla Voy" - Marc Anthony

"Un Verano Sin" - Bad Bunny

"Deja" - Bomba Estéreo

"Tinta Y Tiempo" - Jorge Drexler

"Ya No Somos Los Mismos" - Elsa y Elmar

"Viajante" - Fonseca

"MOTOMAMI (Digital Album)" - Rosalía

"Sanz" - Alejandro Sanz

"Dharma" - Sebastián Yatra

Canção do Ano

"A Veces Bien A Veces Mal" - Ricky Martin e Reik

"Agua" - Daddy Yankee, Rauw Alejandro e Nile Rodgers

"Algo es Mejor" - Mon Laferte

"Baloncito Viejo" - Carlos Vives & Camilo

"Besos en La Frente" - Fonseca

"Encontrarme" - Carla Morrison

"Hentai" - Rosalía

"Índigo" - Camilo & Evaluna Montaner

"Pa Mis Muchachas" - Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G e Nathy Peluso

"Provenza" - Karol G

"Tacones Rojos" - Sebastián Yatra

"Tocarte" - Jorge Drexler & C. Tangana

Gravação do Ano

"Pa Mis Muchachas" - Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole e Nathy Peluso

"Castillo de Arena" - Pablo Alborán

"Envolver" - Anitta

"Pa'lla Voy" - Marc Anthony

"Ojitos Lindos" - Bad Bunny & Bomba Estéreo

"Pegao" - Camilo

"Tocarte" - Jorge Drexler & C. Tangana

"Provenza" - Karol G

"Vale La Pena" - Juan Luis Guerra

"La Fama" - Rosalía e The Weeknd

"Te Felicito" - Shakira & Rauw Alejandro

"Baloncito Viejo" - Carlos Vives & Camilo

Melhor Artista Revelação

Angela Álvarez

Sofía Campos

Cande y Paulo

Clarissa

Silvana Estrada

Pol Granch

Nabález

Tiare

Vale

Yahritza y Su Esencia

Nicole Zignago

Melhor Interpretação de Reggaeton

"Desesperados" - Rauw Alejandro & Chencho Corleone

"Envolver" - Anitta

"Yonaguni" - Bad Bunny

"Nicky Jam: BZRP Music Sessions Vol.41" - Bizarrap e Nicky Jam

"Lo Siento BB:/" - Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

"Sim Sim Sim" - Bala Desejo

"Pra Gente Acordar" - Gilsons

"Pirata" - Jão

"De Primeira" - Marina Sena

"Doce 22" - Luísa Sonza

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

"QVVJFA?" - Baco Exu Do Blues

"O Futuro Pertence À... Jovem Guarda" - Erasmo Carlos

"Sobre Viver" - Criolo

"Memórias (De Onde Eu Nunca Fui)" - Lagum

"Delta Estácio Blues" - Juçara Marçal

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

"Pomares" - Chico Chico

"Síntese do Lance" - João Donato e Jards Macalé

"Indigo Borboleta Anil" - Liniker

"Nu com a Minha Música" - Ney Matogrosso

"Portas" - Marisa Monte

"Meu Coco" - Caetano Veloso

Melhor Álbum de Música Sertaneja

"Chitãozinho & Xororó Legado" - Chitãozinho & Xororó

"Agropoc" - Gabeu

"Expectativa X Realidade" - Matheus & Kauan

"Patroas 35%" - Marília Mendonça, Maiara & Maraísa

"Natural" - Lauana Prado

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

"Afrocanto das Nações" - Mateus Aleluia

"Na Estrada - AO VIVO" - Banda Pau E Corda Featuring Quinteto Violado

"Remelexo Bom" - Luiz Caldas

"Belo Chico" - Targino Gondim, Nilton Freittas, Roberto Malvezzi

"Senhora das Folhas" - Áurea Martins

"Oríki" - Iara Rennó

"Senhora Estrada" - Alceu Valença

Melhor Canção em Língua Portuguesa

"Baby 95" - Liniker

"Idiota" - Jão

"Me Corte na Boca do Céu a Morte Não Pede Perdão" - Criolo & Tropkillaz

"Meu Coco" - Caetano Veloso

"Por Supuesto" - Marina Sena

"Vento Sardo" - Jorge Drexler & Marisa Monte

Melhor Álbum de Samba/Pagode

"Bons Ventos" - Nego Alvaro

"Mistura Homogênea" - Martinho Da Vila

"Desengaiola" - Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti

"NUMANICE #2" - Ludmilla

"Céu Lilás" - Péricles

