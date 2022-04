Grammy 2022: Confira a lista completa dos vencedores da 64ª cerimônia da premiação

Olivia Rodrigo é eleita artista revelação, Jon Batiste ganha álbum do ano e Silk Sonic a gravação do ano; veja lista completa dos premiados do Grammy

CARAS Digital Publicado em 03/04/2022, às 19h58 - Atualizado em 04/04/2022, às 00h49

Adiada do início do ano para abril por conta da pandemia do coronavírus, a 64ª cerimônia do Grammy Awards 2022 finalmente aconteceu neste domingo, 3, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Além de trazer apresentações de astros da música como Jon Batiste, BTS, Billie Eilish, Lil Nas X e Olivia Rodrigo, a cerimônia determina quais foram os maiores nomes do último ano na indústria musical e premia-los com o tão sonhado Gramofone Dourado.

Além disso, a cerimônia deste ano também conta com uma homenagens ao compositor Stephen Sondheim, que faleceu no final do ano passado, e ao baterista dos Foo Fighters, Taylor Hawkins, que morreu em março deste ano. Além do mais, a banda venceu em três categorias: Álbum de Rock, Música de Rock e Performance de Rock.

Antes do início da cerimônia, os famosos desfilaram looks glamourosos no tapete vermelho.

Saiba quais foram os vencedores da 64ª cerimônia do Grammy Awards 2022:

Álbum do ano

"We Are" - Jon Batiste

Indicados:

"Love For Sale" - Tony Bennett & Lady Gaga

"Justice (Triple Chucks Deluxe)" - Justin Bieber

"Planet Her (Deluxe)" - Doja Cat

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Back Of My Mind" - H.E.R.

"Montero" - Lil Nas X

"Sour" - Olivia Rodrigo

"Evermore" - Taylor Swift

"Donda" - Kanye West

Gravação do ano

"Leave The Door Open" - Silk Sonic

Indicados:

"I Still Have Faith In You" - ABBA

"Freedom" - Jon Batiste

"I Get A Kick Out Of You" - Tony Bennett & Lady Gaga

"Peaches" - Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon

"Right On Time" - Brandi Carlile

"Kiss Me More" - Doja Cat e SZA

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Montero (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X

"Drivers license" - Olivia Rodrigo

Artista revelação

Olivia Rodrigo

Indicados:

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Saweetie

Canção do ano

"Leave The Door Open" - Silk Sonic

Indicados:

"Bad Habits" - Ed Sheeran

"A Beautiful Noise" - Alicia Keys & Brandi Carlile

"Drivers license" - Olivia Rodrigo

"Fight For You" - H.E.R.

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Kiss Me More" - Doja Cat e SZA

"Montero (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X

"Peaches" - Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon

"Right On Time" - Brandi Carlile

Melhor performance solo pop

"Drivers License" - Olivia Rodrigo

Indicados:

"Anyone" - Justin Bieber

"Right On Time" - Brandi Carlile

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Positions" - Ariana Grande

Melhor performance em grupo ou dupla de pop

"Kiss Me More" - Doja Cat com SZA

Indicados:

"I Get A Kick Out Of You" - Tony Bennett & Lady Gaga

"Lonely" - Justin Bieber & Benny Blanco

"Butter" - BTS

"Higher Power" - Coldplay

Melhor álbum vocal de pop

"Sour" - Olivia Rodrigo

Indicados:

"Justice (Triple Chucks Deluxe)" - Justin Bieber

"Planet Her (Deluxe)" - Doja Cat

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Positions" - Ariana Grande

Melhor álbum de R&B

"Heaux Tales" - Jazmine Sullivan

Indicados:

"Temporary Highs In The Violet Skies" - Snoh Aalegra

"We Are" - Jon Batiste

"Gold-Diggers Sound" - Leon Bridges

"Back Of My Mind" - H.E.R.

Melhor música de rap

"Jail" - Kanye West com participação de JAY-Z

Indicados:

"Bath Salts" - DMX com participação de JAY-Z and Nas

"Best Friend" - Saweetie com Doja Cat

"Family Ties" - Baby Keem com Kendrick Lamar

"M Y .L I F E" - J. Cole com 21 Savage and Morray

Melhor performance de rap

"Family Ties" - Baby Keem com Kendrick Lamar

Indicados:

"Up" - Cardi B

"M Y .L I F E" - J. Cole com participação de 21 Savage e Morray

"Thot Shit" - Megan Thee Stallion

Melhor álbum country

"Starting Over" - Chris Stapleton

Indicados:

"Skeletons" - Brothers Osborne

"Remember Her Name" - Mickey Guyton

"The Marfa Tapes" - Miranda Lambert, Jon Randall e Jack Ingram

"The Ballad of Dood & Juanita" - Sturgill Simpson

Categorias anunciadas antes da premiação

Melhor álbum vocal tradicional de pop

"Love For Sale" - Tony Bennett & Lady Gaga

Melhor performance de rock

"Making A Fire" - Foo Fighters

Melhor performance de heavy metal

"The Alien" - Dream Theater

Melhor música de rock

"Waiting On A War" - Foo Fighters

Melhor álbum de rock

"Medicine At Midnight" - Foo Fighters

Melhor álbum alternativo

"Daddy's Home" - St. Vincent

Melhor performance de R&B

"Leave The Door Open" - Silk Sonic e "Pick Up Your Feelings" - Jazmine Sullivan

Melhor performance de R&B tradicional

"Fight For You" - H.E.R.

Melhor música de R&B

"Leave The Door Open" - Silk Sonic

Melhor álbum de R&B progressivo

"Table For Two" - Lucky Daye

Melhor álbum de rap

"Call Me If You Get Lost" — Tyler, the Creator

Melhor performance de rap melódico

"Hurricane" Kanye West com participação do The Weekend e Lil Baby

Melhor gravação dance/eletrônica

"Alive" - Rufus du Sol

Melhor álbum de dance/eletrônica

"Subconsciously" — Black Coffee

Melhor álbum de folk

"They’re Calling Me Home" — Rhiannon Giddens com Francesco Turrisi

Melhor álbum de jazz latino

"Mirror mirror" - Eliane Elias com Chick Correa e Chucho Valdés

Melhor álbum de pop latino

Mis Amores - Paula Arenas e Mendó - Alex Cuba

Melhor álbum de música urbana

"El Último Tour Del Mundo" — Bad Bunny

Melhor música country

"Cold" — Chris Stapleton

Produtor do ano, não clássico

Jack Antonoff

Melhor clipe

"Freedom" — Jon Batiste

Melhor filme musical

"Summer of Soul" — Vários

Melhor trilha sonora

"The Queen’s Gambit" — Carlos Rafael Rivera