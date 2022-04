Grammy 2022: Brasileira vence prêmio de Melhor Álbum de Jazz Latino pela 2ª vez: ''Estou emocionada''

A pianista brasileira Eliane Elias venceu prêmio de 'Melhor Álbum de Jazz Latino' pela 2ª vez no Grammy Awards

Redação Publicado em 03/04/2022, às 20h48

Eliane Elias (62) venceu a categoria Melhor Álbum de Jazz Latino no Grammy Awards 22! O trabalho da pianista brasileira foi realizado em parceria com os também pianistas Chick Corea e Chucho Valdés.

O álbum Mirror Mirror foi apontado como o de destaque em uma das categorias que tiveram os resultados anunciados antes da transmissão principal.

Essa é a segunda vez que a brasileira leva um Gramofone de Ouro na mesma categoria. Em 2016, ela foi premiada com o álbum Made in Brazil. A pianista também venceu o Grammy Latino em 2017 pelo disco Dance of Time.

Eliane Elias vence o prêmio de 'Melhor Álbum de Jazz Latino' pela 2ª vez no Grammy Awards:

"Estou emocionada por receber o Grammy 2022 de Melhor Álbum de Jazz Latino do Ano. Os duetos com Chucho Valdés e Chick Corea têm um significado muito especial para mim e compartilho essa honra com eles", afirma Eliane Elias, em sua página oficial no Facebook.