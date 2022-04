Grammy 2022: Billie Eilish homenageia Taylor Hawkins, do Foo Fighters, em sua apresentação

Billie Eilish faz homenagem para Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, em sua apresentação no 'Grammy 2022'

André Luiz Freitas Publicado em 03/04/2022, às 22h59

A cantora Billie Eilish (20) atraiu olhares durante a sua passagem pelo tapete vermelho da 64th edição do Grammy Awards, que acontece neste domingo, 3, em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos.

A estrela pop foi uma das apresentações da noite e durante a perfomance, ela prestou uma ao baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins (1972–2022), na música Happier Than Ever. O artista morreu na Colômbia, há uma semana, depois de um show da banda.

Durante todo o show, a compositora norte-americana vestiu uma larga camiseta que trazia estampada uma grande foto do músico. Nas costas, em letras garrafais, era possível ler o sobrenome do baterista: "Hawkins".

Billie Eilish homenageia Taylor Hawkins, do Foo Fighters, na apresentação de 'Happier Than Ever':

Foto/Getty Images