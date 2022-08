Gracyanne Barbosa explica motivo para Belo ter feito show sentado

Gracyanne Barbosa defende o marido, o cantor Belo, após ele ser visto sentado em show

Redação Publicado em 07/08/2022, às 18h49

A musa fitness Gracyanne Barbosa explicou o motivo para o marido, o cantor Belo, ter feito um show sentado nos últimos dias. Nas redes sociais, ela foi questionada sobre o assunto e explicou que o marido sofre de dor no ciático.

Assim, o artista fez o show sentado para evitar ficar em pé e sentir dor.

Um fã perguntou para Gracyanne: “O que o Belo tem? Vi que fez show sentado ontem, tá tudo bem?”. Então, ela respondeu: "Dor no ciático! Uma das piores dores que uma pessoa pode sentir. Quem já teve sabe do que estou dizendo. Mesmo com muita dor, sem aguentar ficar em pé, ele foi lá e fez o show, em respeito aos seus fãs e as pessoas que lá estavam para ouvir sua voz“.

Gracyanne ainda revelou como reagiu ao ver as imagens do marido sentado no palco. “Quando vi esse vídeo, meu coração ficou apertadinho e ao mesmo tempo morrendo de orgulho da sua força. Te amo, Belo”, declarou.

