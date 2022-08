Gracyanne Barbosa dá 'close' no decote em novo vídeo

Gracyanne Barbosa ostenta o decote poderoso ao fazer coreografia de música: 'É sentir a alegria transbordar'

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 11h53

A musa fitness Gracyanne Barbosa elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu decote poderoso em um novo vídeo. No último final de semana, ela compartilhou um vídeo ao lado dos bailarinos Wagner Santos e Binho Reis em uma praia.

Nas imagens, a musa apareceu com um conjunto de top decotado e calça listrada enquanto fazia a coreografia de uma música. “Vídeo que vocês tanto gostam de ver e nós (os novinhos) gostamos de gravar e compartilhar com vocês! A dança é isso, diversão, união, é sentir a alegria transbordar”, disse ela.

Logo depois, a esposa de Belo elogiou os dois amigos. "Ainda mais com essa dupla de feras, né? Que honra a minha! @wagssantos nosso campeão da dança dos famosos 2022, te conheço há tantos anos e você nunca mudou, sempre sorridente, dedicado e fazendo o que ama, dançar! Parabéns não apenas pelo título, mas por encantar a todos com sua arte! @binhoreis gratidão pelos nossas manhãs, tardes, momentos de risadas e diversão. Amo aprender com você e ver de perto, seu amor pela dança!", escreveu.

Gracyanne Barbosa mostra vídeo de dança:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

