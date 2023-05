Graciele Lacerda revela choque de Zezé Di Camargo com detalhe da vida dela: 'Como assim?'

Graciele Lacerda revela detalhe de sua vida que impressionou Zezé Di Camargo no passado: 'Mais natural possível'

A musa fitness Graciele Lacerda (42) contou uma história curiosa de sua relação com Zezé Di Camargo (60) para os fãs nas redes sociais. Ela relembrou um detalhe de sua vida que deixou o amado impressionado.

Nos stories do Instagram, ela disse que ele se surpreendeu ao ver que ela lava suas próprias roupas e até lava algumas peças na mão. Esse detalhe, segundo ela, foi um dos que fizeram ele se apaixonar por ela.

“Ele tomou um susto. Falou assim: 'Como assim você lavando roupas?'. E eu, mais natural possível, falei: 'Claro que eu lavo roupas, como assim?'. Aí depois de um tempo ele falou que uma das coisas que fez ele se apaixonar mais por mim foi essa minha simplicidade, esse meu jeito de não ter vergonha de falar que estava lavando roupa, pegando ônibus, coisas que para mim eram normais”, disse ela.

E completou: “As pessoas que chegavam perto dele falavam que tinham vergonha disso. Ou ele não vivia mais essa simplicidade na vida dele, então, ele meio que se assustou e aquilo ele achou o máximo”.

Graciele Lacerda revela qual é o seu arrependimento

A musa fitness Graciele Lacerda abriu o coração com seus seguidores nas redes sociais e revelou um arrependimento de sua vida. Noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, ela contou que poderia ter se preparado antes para realizar o sonho de ser mãe. Em tratamento para ter o seu primeiro filho com o amado, ela confessou que se arrepende de não ter congelado os óvulos.

Com sinceridade, ela confessou o seu arrependimento na relação. "(Meu maior arrependimento hoje) Com certeza é de não ter congelado meus óvulos antes. De ter abdicado, de abrir mão de uma coisa que hoje estou sofrendo para conquistar", disse ela.

E explicou o motivo para não ter feito isso antes. "Eu me bloqueei por causa de outras pessoas e por causa de falatórios e acabou que isso hoje está me prejudicando e dificultando. Então, esse é o meu maior arrependimento", afirmou ela.

Por fim, ela deu um conselho: "Mulheres, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então se você não pensa em ter filhos, pelo menos congele, porque lá na frente vai ser muito mais fácil".