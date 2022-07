Gloria Groove resgata vídeo cantando quando era criança e impressiona celebridades

No Conversa com Bial, Gloria Groove faz dueto consigo mesma quando era criança

05/07/2022

A cantora Gloria Groove (27) foi a convidada do Conversa com Bial da madrugada do último sábado, 02.

Vivendo a turnê do Lady Leste pela Europa, ela demorou, mas não deixou passar em branco um dos momentos especiais que viveu no programa de Pedro Bial (64).

Na noite da última segunda-feira, 04, a drag publicou um vídeo no qual apareceu fazendo um dueto consigo mesma durante a infância. É possível ver, no registro, o pequeno Daniel Garcia cantando ‘ao lado’ de GG, que solta a voz em alguns versos da canção.

“Pausa nas postagens da Europa para agradecer ao Conversa com Bial por possibilitar esse encontro do passado com o presente da melhor forma possível”, escreveu a artista na legenda.

Diversos famosos brasileiros deixaram comentários no post rasgando elogios para Gloria. “Você é sensacional!”, afirmou Thiaguinho (39). “Amiga, eu te amo”, se declarou Linn da Quebrada (31).

“Coisa mais linda”, babou Claudia Leitte (41). “Gigantona”, disse Carolina Dieckmann (43). “Eu morro contigo”, se derreteu Taís Araújo (43). “Que amor”, falou Tatá Werneck (38). “Eu lhe mordo”, comentou Ivete Sangalo (50).

Confira o vídeo no qual Gloria Groove canta com seu eu do passado durante participação no Conversa com Bial: