Gloria Groove libera novas dicas sobre o seu novo álbum e anuncia data de lançamento

De forma misteriosa, a artista Gloria Groove liberou novas dicas sobre o seu novo álbum 'Lady Leste' e revela a data de lançamento

O tão esperado Lady Leste, segundo álbum estúdio de Glória Groove(27), finalmente ganhou uma data de estreia!

A drag queen divulgou a data de lançamento por um filtro do Instagram onde é possível ver com a fonte da nova era a data e o nome do disco presentes.

Após diversas dicas e mistérios, a artista revelou que o disco será lançado oficialmente no dia 10 de fevereiro. Mas, antes disso, ela foi em suas redes sociais provocar seus fãs com dicas sobre as parceiras que estarão no novo álbum.

De acordo com a cantora, o disco conta com 9 parceiras, mas “tudo depende do ponto de vista”. Somando 13 faixas, incluindo BONEKINHA, A Queda e Leilão, o álbum terá gêneros como o funk, o trap, pagode, o hip hop e mais.

Até o momento, a única certeza que temos é o nome da faixa, que se chama Vermelho. O clipe, inclusive, foi gravado na última sexta-feira, 28. O local das filmagens foi a comunidade do Jardim Ibirapuera, localizada em São Paulo.

“‘Vermelho’ é a minha homenagem ao cara que sempre mirou seu holofote pra Zona Leste. A Lady Leste bebe muito da realidade que o MC Daleste cantou e eu sei como ele mostrou pra tantos jovens daqui que era possível. Ninguém pode parar uma voz que ecoa inspiração e admiração. Daleste Eterno”, disse Gloria.