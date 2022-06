Gloria Groove celebra 1 ano do lançamento de 'Bonekinha': ''Obrigada por tudo''

Com 'Bonekinha' completando 1 ano de lançamento, Gloria Groove relembra o começo da era Lady Leste

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 15h35

No dia 10 de fevereiro de 2022, Gloria Groove (27) realizou o lançamento oficial do álbum Lady Leste.

Porém, as expectativas para a coletânea já vinham sendo construídas desde junho do último ano. Mais especificamente, no dia 17, -exatamente há um ano- com o lançamento de Bonekinha.

Nesta sexta-feira, a cantora decidiu relembrar o momento em que liberou o single e celebrar o marco que ela foi para a era.

“Hoje faz um ano que a Bonekinha saiu da caixa”, brincou no começo da legenda se referindo a um trecho da própria música. “Ainda é meu single com mais tempo de top 200 no Spotify”, contou.

“Vocês entregaram mais de 70 milhões de views no clipe deste hino, que foi o pontapé inicial da era Lady Leste. Obrigada por tudo, Bonekinha”, agradeceu a drag ao final.

“Ela tá fora da caixa, mãe”, comentou Pabllo Vittar (28). “Marcou muito”, “icônico demais!”, “gigantesca”, “ganhando o mundo”, “você é a maior e sabe”, “o início de um sonho”, “foi um sucesso” e “meu hino”, disseram alguns fãs.

Confira os registros que Gloria Groove publicou para comemorar 1 ano de Bonekinha: