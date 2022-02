No Valentine's Day, a cantora Giulia Be assumiu seu relacionamento nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 11h26

O amor está no ar para Giulia Be (22) e Conor Kennedy (27)! Na última segunda-feira, 14, no Valentine's Day, a cantora publicou uma série de fotos com o amado nas redes.

Em seu perfil no Instagram, Giulia compartilhou o pôr do sol em Los Angeles, Califórnia e escreveu: "Meu namorado, feliz por estar ao seu lado", declarou.

Na publicação no feed da cantora, fãs desejaram felicidades ao casal e exaltaram a beleza de Giulia: "Minha princesa está apaixonada!", escreveu um. "Não aguento sua beleza", disse outro. "Sua carinha feliz...", destacou o terceiro.

Na web, os fãs F.B.I já identificaram o rapaz, e é Conor Kennedy, de 27 anos, ele é ex da cantora Taylor Swift (32) e é sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy.

Taylor Swift namorou com Conor no ano de 2012, e os fãs da cantora apontam que as músicas Stay Stay Stay e Begin Again, do álbum RED, são para Conor.

Giulia Be assume namoro com Conor Kennedy, ex de Taylor Swift: