Gilberto Gil se apresenta ao lado de Luísa Sonza e Xamã em São Paulo

Gilberto Gil, Luísa Sonza e Xamã se apresentaram no parque Ibirapuera em São Paulo

Na última quinta-feira, 19, o cantor Gilberto Gil (79) se apresentou ao lado de Luísa Sonza (23) e Xamã (32) em São Paulo.

Nem a temperatura fria da capital paulista foi capaz de parar a energia dos fãs durante o show, que vibraram ao som dos maiores sucessos do trio.

Para a ocasião, os artistas tiraram os looks de frio do armário. Luísa apostou em um look branco, com um casaco sobreposto. Gilberto Gil foi no clássico, enquanto Xamã apostou em estampas para compor o look estiloso.

O show que foi um esquenta pro Rock in Rio 2022 também foi recheado de emoções e os artistas não esconderam o sentimento de cantar ao lado de Gilberto Gil.

Ainda nesta semana, Luísa usou suas redes sociais para compartilhar um clique ao lado de Gilberto Gil e Xamã, nos ensaios da apresentação no Ginásio do Ibirapuera.

Foto: Lucas Ramos / Agnews

Foto: Lucas Ramos / Agnews

Foto: Lucas Ramos / Agnews