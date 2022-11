Gal Costa falou sobre o medo da morte em entrevista para Pedro Bial

Gal Costa desabafou sobre o que pensava da morte: 'Você começa a pensar que tem uma hora que acaba, né?'

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 14h20

Uma antiga entrevista da cantora Gal Costa foi relembrada no dia da morte dela, que faleceu nesta quarta-feira, 9, aos 77 anos. A artista falou sobre o medo da morte em uma participação no programa Conversa com Bial, da Globo. Na época da conversa, ela estava com 75 anos e refletiu sobre o fim da vida.

"Quando é jovem, você não pensa muito em morrer, na morte... Mas quando vai chegando, você começa a pensar que tem uma hora que acaba, né? E eu espero que não acabe. Espero que tenha vida depois que a gente apague. A vida é um milagre", disse ela, na época.

E completou: "Sei que estou com 75 anos e tenho medo da morte, mas quero fazer coisas ainda. Tenho vontade, desejo... A vida sem trabalho e sem música é muito chata. É difícil envelhecer, mas ao mesmo tempo é bom porque quanto mais você fica velho, mais você vive e a vida é tão linda. Eu adoro a vida!".

A morte de Gal Costa foi confirmada pela assessoria de imprensa dela na manhã desta quarta-feira, 9. Ela faleceu aos 77 anos, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. Recentemente, ela se afastou dos palcos para fazer uma cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal direita.

