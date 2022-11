Gal Costa apareceu nos stories poucas horas antes de sua morte

Perfil de Gal Costa no Instagram compartilhou imagem da cantora fazendo manifestação política pouco antes de sua morte

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 12h04

A notícia da morte da cantora Gal Costa comoveu os fãs da artista na manhã desta quarta-feira, 9, e um detalhe chamou a atenção. Durante a madrugada, uma imagem inédita da cantora foi compartilhada nos stories do perfil dela no Instagram.

Nas imagens, ela apareceu com um sorriso tímido e fazendo uma manifestação política. A artista surgiu fazendo o sinal do 'L' com a mão, demonstrando um apoio ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

A morte de Gal Costa foi confirmada pela assessoria de imprensa dela na manhã desta quarta-feira, 9. Ela faleceu aos 77 anos, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. Recentemente, ela se afastou dos palcos para fazer uma cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal direita.

++ Famosos lamentam a morte da cantora Gal Costa

Veja a foto de Gal Costa nos stories do Instagram: