Gabs Noah, irmão de Fred do BBB 23, lança música e avalia single sobre o irmão: 'Intensidade'

Em conversa com a CARAS Digital Gabs Noah falou sobre o primeiro single de seu EP e a participação de seu irmão no BBB 23

O cantor Gabs Noah (30), conhecido por ser irmão do influenciador Fred Desimpedidos (33), do BBB 23, está cheio de ansiedade para o lançamento de seu novo single, intitulado Samba. Em meio a montanha russa de emoções envolvendo o confinamento do irmão, ele revelou detalhes do projeto e até pensa em fazer uma música sobre a relação com o brother .

Em entrevista à CARAS Digital, o artista revelou que a canção, que dá pontapé a seu primeiro EP tem uma ligação inusitada com o cantor Roberto Carlos. Segundo Gabs Noah, ele teve um sonho no qual o rei tocava os acordes do que viria ser seu novo single.

"Eu decorei os acordes que ele estava fazendo no violão, quando acordei, peguei o violão que ficava do lado da minha cama, vi que as notas que eu decorei, faziam total sentido e formavam uma melodia maneira, que saiu assim que eu fiz os acordes", contou.

Gabs ainda revelou que a nova música foi composta logo após se entender com uma pessoa não-binária. Ele destacou que o momento de autoconhecimento refletiu significativamente em sua arte.

"Todo esse autoconhecimento é um mergulho muito grande, me traz muitas reflexões, e além de amar viajar em pensamentos profundos, eu amo escrever sobre, então influencia em eu me sentir mais seguro de quem sou, de como eu me sinto, os meus pensamentos e logo, isso reflete muito nas minhas músicas e no meio artístico como um todo. Hoje me olho e realmente me vejo, isso é uma das melhores coisas do mundo", declarou.

ACOMPANHANDO IRMÃO NO BBB 23

No último mês Gabs acabou virando destaque na mídia após Fred revelar durante o programa o fato de ter um irmão LGBTQIA+. Responsável por custear a cirurgia de mastectomia do irmão, ele revelou que os dois têm uma relação muito próxima.

Para Gabs, acompanhar o confinamento do irmão tem sido uma verdadeira loucura, mas se sente orgulhoso de ver Fred não forçando um personagem. "O Bruno tem se mostrado muito Bruno lá dentro, até ganhou o apelido de “Fred Bruno” e é esse o cara que eu nasci e ele já estava ali, coração, amigo e festeiro", disse ele aos risos.

"A parte mais difícil é a parte das provas que o coração fica a mil, a gente quer fazer de tudo pra que ele ganhe alguma, mas daqui a gente não pode fazer nada, além de mandar muita energia, torcida e força. Estar lá dentro deve ser uma doideira, daqui de fora a gente tem muito amor, e é o que a gente espera que ele sinta de lá!", comemorou.

Sobre a possibilidade de fazer uma música sobre o irmão e seu confinamento, ele disse que seria uma ótima ideia, visto a intensidade que tem vivido a experiência: "É bem capaz de sair um reflexo dessa intensidade em alguma letra".