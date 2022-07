Gabriel Moreira, o Cascão da Turma da Mônica, celebra o lançamento de sua primeira música

Gabriel Moreira, que fez o Cascão no live-action da Turma da Mônica, anunciou seu projeto na música: 'Podem esperar muita vibe e curtição'

O ator Gabriel Moreira, que interpretou o Cascão no live-action da Turma da Mônica, está se aventurando no universo musical. No próximo dia 12 de agosto, o rapaz vai lançar a sua primeira música, chamada Gelo, na qual teve a oportunidade de ser cantor e compositor.

"A ideia surgiu a partir do meu grupo com meus amigos, a gente escutava muito trap na escola e teve um dia que meu amigo queria gravar, e nós começamos em alguns aplicativos de celular já que a gente não dominava muito no computador. Daí a gente começou tentar a gravar pelo menos umas guias para vê como ficaria. Aí no início ficou bem ruim, daí começamos aprimorar e passar a entender. E quando as músicas começaram a ficar boas, a gente começou a ver, isso pode dá certo", disse ele.

Agora, o artista está animado para ver a reação dos fãs. "Tomara que eles gostem bastante porque é uma coisa bem diferente, ainda não apresentei muito para o meu público esse nicho do trap musical, espero que eles gostem. E vou estar com dois amigos que começaram comigo. E espero que vocês gostem bastante! O que as pessoas podem esperar desse projeto é muita vibe, curtição, curtir bastante, o som, a música, é só esperar e sentir que a gente vai entregar tudo da gente nesse projeto que estamos fazendo com muito amor. E quem não conhece trap, gosta de outros estilos musicais, e que me acompanha, é sempre bom para conhecer o gênero, é bem legal, maneiro, é um derivado do rap, e espero que vocês gostem", contou ele.

Atualmente, Gabriel Moreira pode ser visto nos episódios da Turma da Mônica - A Série, no Globoplay, que estreou nesta semana.