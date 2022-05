Gabi Martins realiza show em Belo Horizonte com a participação do Mestre Sala da Vila Isabel

Gabi Martins delirou os fãs ao mostrar seu samba no pé ao lado de seu professor, Gabriel Castro, Mestre Sala da Vila Isabel

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 15h11

No último sábado, 7, Gabi Martins(25) realizou um show super especial em sua terra natal, Belo Horizonte.

A apresentação, que contou com mais de 50 mil pessoas na plateia, ocorreu durante o Festival Sertanejo, no Mineirão.

Após cantar muitos de seus sucessos, a loira fez a plateia delirar ao chamar para o palco o seu professor de samba, Gabriel Castro, que é também Mestre Sala da Vila Isabel, escola na qual Gabi desfilou em 2022.

Durante a apresentação, a dupla mostrou muito samba no pé durante um bloco musical inteiro dedicado ao pagode.

Além de Gabriel, Gabi também recebeu alguns convidados vips, entre eles Murilo Huff (26), Viih Tube (21), Eliezer (32) e Vitor Hugo (27). Os influenciadores e amigos subiram no palco e dançaram ao seu lado a canção Recaidinha, que tem uma coreografia bem famosa nas redes.

"O show foi incrivel . Entramos nos trend topics do Twitter. Foi emocionante ter todos os meus conterrâneos me aplaudindo e aclamando, e também receber amigos queridos", disse Gabi realizada após o fim do show.

Confira alguns cliques de Gabi e seu professor, Gabriel Castro dançando durante o show de Belo Horizonte:

Gabi Martins realiza show em BH com a participação do Mestre Sala da Vila Isabel. Crédito: Divulgação

