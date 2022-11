Gabi Martins impressiona ao cantar sucesso do KLB: "Voz maravilhosa"

A cantora Gabi Martins gravou um vídeo cantando a música 'A Dor Desse Amor', do grupo KLB

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 21h30

Gabi Martins(25) impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo soltando a voz na noite desta quinta-feira, 17.

A cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 20 surgiu cantando um trecho da música A Dor Desse Amor, hit do grupo KLB, composto por Kiko (43), Leandro (41) e Bruno (38).

"Vida devolva a minha fantasia #cantando #KLB ##adordesseamor #sofrencia", escreveu a artista ao publicar o vídeo em seu perfil no Instagram.

Os fãs ficaram encantados com a voz de Gabi e encheram a publicação de elogios. "Essa música é perfeita", disse uma seguidora. "Voz maravilhosa", escreveu outra. "Amei! Adorava essa música", comentou uma internauta. "Que talento. Parabéns, arrasou!", falou mais uma. "Ficou incrível", afirmou um fã.

Confira o vídeo de Gabi Martins cantando hit do KLB:

Ensaio de carnaval

Gabi Martins já está nos preparativos para o Carnaval 2023 e, após muitas críticas, mostrou muito samba no pé durante ensaio para a folia do ano que vem. Na noite desta última quarta-feira, 16, a ex-BBB marcou presença na quadra da Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, escola que será musa pelo segundo ano consecutivo no Carnaval carioca.

Em seu feed no Instagram, a cantora publicou um vídeo exibindo a produção para a noitada: um look poderoso com pedras brilhantes nas cores da agremiação, branco e azul. Com os cabelos presos em rabo de cavalo com aplique, a gata elegeu um body cavado com franjas, deixando em evidência suas pernas saradas.

