Gabi Brandt realiza sonho e conhece a banda McFly: "14 anos esperando esse momento"

Fã de McFly, Gabi Brandt realizou sonho de adolescência e conheceu a banda no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 09h11

Na última quinta-feira, 27, a banda McFly fez o último show da turnê pelo Brasil, no Rio de Janeiro. E quem teve a chance de conhecer a banda tão amada pelo público foi Gabi Brandt (26).

Gabi Brandt teve a oportunidade de conhecer os meninos da banda, Tom Fletcher, Danny Jones, Dougie Poynter e Harry Judd.

Em seu perfil no Instagram, Gabi compartilhou as fotos tiradas e celebrou sua conquista: "14 anos esperando esse momento!!!! Finalmente (pra Gabi de 12 anos: a gente conseguiu)", escreveu Gabi.

Em seguida, a influenciadora também compartilhou alguns trechos do show da banda: "Ahhh se há 12 anos atrás, quando eu tava dormindo na fila do show para pegar grade, alguém me contasse que eu viveria isso aqui... Ainda me recuperando, porém muito feliz", comentou.

A turnê da banda McFly também passou por São Paulo no Espaço Unimed, e contou com duas noites eletrizantes e animadas.

Gabi Brandt realiza sonho e conhece a banda McFly:

