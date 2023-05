"Fui muito lesada", diz Paula Fernandes sobre carreira e dinheiro

Cantora Paula Fernandes falou sobre ter encontrado pessoas de má índole no ramo musical

A cantora Paula Fernandes, que começou a fazer um estrondoso sucesso em 2008 com a carreira musical sertaneja, falou sobre sua relação com o dinheiro.

Durante entrevista ao canal de André Piunti, ela contou que teve prejuízos ao se relacionar profissionalmente com as pessoas erradas. "Tirando o que me tiraram, eu ganhei [muito dinheiro]. Sobrou. Fui muito lesada, infelizmente a gente não encontra na vida só pessoas honestas, eu encontrei um monte de gente sacana", contou ela.

Ela ainda afirmou que não se vê com alguém que ostenta ou se deslumbra e tenta focar no que é essencial para viver bem."Eu não ostento, você não vai me ver esbanjando com vários carros, eu tenho um só que eu mal consigo andar. Eu não saio comprando fazenda… tenho minha chácara, meus investimentos. Sou uma pessoa organizada", disse.

"Não sou deslumbrada, nunca fui. É fruto de muito trabalho, mas me organizei para não passar aperto. Com o primeiro dinheiro eu comprei uma casa e fiz plano médico para todo mundo. Sempre fui muito controlada com dinheiro", falou sobre as prioridades.

Relação com o cantor Leonardo

Ainda nesta mesma conversa, ela falou sobre os boatos de que ela e o cantor Leonardo brigaram. Isso porque a cantora tinha um contrato com a gravadora Talismã, de Leonardo, que foi encerrado. "Nenhum problema com o Leonardo. Nunca sentei para falar sobre isso. Ele não se envolveu, nunca briguei, nunca conversei. Meu contrato venceu, tinha coisas que não combinavam com o meu estilo, meu caráter, meu contrato acabou e ponto final", contou.

"Continua sendo meu grande ídolo, sigo na internet acompanhando a piada deles. A gente tá precisando se encontrar para trocar uma ideia. Vai ser um bom reencontro. Ele é engraçado, figura", terminou a sertaneja.