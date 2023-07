Frank Aguiar aparece aos prantos ao lamentar morte: 'Não paro de chorar'

Frank Aguiar fica desolado e chora ao se despedir de seu companheiro de quatro patas: 'Sentindo muita falta'

O cantor Frank Aguiar comoveu seus seguidores ao aparecer aos prantos nas redes sociais no início desta semana. Ele contou que seu cachorro de estimação faleceu ao se afogar na piscina da casa do artista quando não tinha ninguém por perto. Nas imagens, o artista lamentou o ocorrido e falou sobre a saudade do seu animal de estimação.

"Aqui todo passo que eu dou eu lembro do Floquinho, ele correndo aqui nesse jardim. Sempre existe uma piscina, uma porta aberta à liberdade dele, e a gente procura entender por que isso aconteceu no momento que não tinha ninguém", disse ele enquanto chorava.

Então, ele falou sobre o momento da morte do cachorro. "Ele ficou mais de 20 minutos lutando, indo e voltando, com a roupinha dentro da piscina gelada. Agora é nós, Bob. Papai ama. Papai não vai deixar você. Ele está sentindo muita falta do Floquinho", declarou.

Por fim, o cantor lamentou: "Eu não paro de chorar, meu Deus! Me dê força e compreensão, meu Pai, para superar essa saudade, essa perda… Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes; 1 Coríntios 1:27".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Frank Aguiar (@frankaguiar)

Esposa de Frank Aguiar revela luta no hospital

A jovem Caroline Aguiar, que é a mulher do cantor Frank Aguiar, impressionou os seus seguidores nas redes sociais ao revelar que foi internada na UTI por causa de uma doença rara. Ela contou que foi diagnosticada com Síndrome de Stevens-Johnson, que é uma doença que queima a pele. Agora, já em recuperação e em casa, ela mostrou fotos de como ficou com a manchas em todo o seu corpo e emocionou ao falar sobre o que viveu.

“A Stevens-Johnson que eu tive é uma doença rara e grave. Ela queima o corpo. Eu achei que eu ia morrer, até fiz vídeo me despedindo. E Deus me deu mais uma oportunidade”, disse ela. Nesta segunda-feira, 3, Caroline fez aniversário e completou 31 anos de vida. Para celebrar a data, ela fez questão de agradecer pela sua recuperação e citou o apoio da família e do marido, Frank Aguiar, durante o período desafiador com a sua saúde.

"Volteiiiii 3.1 Primaveras. Filha de um Deus vivo, primeiro quero agradecer a papai do céu por está aqui de volta com vocês!!! Deus obrigada, obrigada por tudo! Sou o seu milagre e hoje estou comemorando 2 vidas. Agradecer a minha família, minha base… Ao meu marido, Frank Aguiar, que apesar de tudo nunca saiu do meu lado e somos um casal igual todos, temos altos e baixos", disse ela.

Logo depois, ela relembrou os desafios durante o período internada. "Detalhe minha boca estava toda ferida. Eu perdi 7 quilos e lembro que ela ficou 1 hora para introduzir a alimentação líquida. Eu não conseguia fazer coisas simples, como andar, comer doía muito, xixi nem se fala… mas sou filha de um Deus vivo e estou aqui hoje para contar para vocês! Deus Te amo! No meio de tanta dor tive o encontro mais lindo com Deus e isso vale tudo que passei", finalizou.