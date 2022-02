Fran Gil celebra lançamento do primeiro álbum completo do trio Gilsons, 'Pra Gente Acordar'

Trio Gilsons, composto por José Gil, Fran Gil e João Gil, lançam primeiro álbum da carreira e o filho de Preta Gil conta detalhes da produção

O álbum de estreia dos Gilsons já está disponível nas plataformas digitais!

O trio, formado por integrantes da família de Gilberto Gil (79), o filho do artista baiano, José Gil, e os netos, Francisco Gil (27) e João Gil, lançou o primeiro disco completo, que recebeu o nome Pra Gente Acordar, no Dia de Iemanjá, celebrado na última quarta-feira, 02 de fevereiro.

Com oito faixas, o álbum apresenta faixas inéditas compostas por eles e tem parceiras com Clara Buarque, filha de Carlinhos Brown, e Carlos Rennó.

Fran Gil, filho de Preta Gil (47), compartilhou trechos dos clipes das canções em seu feed no Instagram e celebrou o álbum do trio, contando alguns detalhes da produção ao lado do tio e do primo. Ele aproveitou também para agradecer aos fãs pelo apoio e carinho, na quinta-feira, 03.

"Tá no mundo o nosso primeiro disco!!! @gilsonsoficial “Pra gente acordar e dançar. Sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar…”. É muita coisa… muita energia, entrega e realização envolvida nisso. São 10 anos que trabalho com música e é bonito ver a força que isso tem… ela é quem guia e é tudo por ela. A música. Essa fonte que movimenta, que proporciona tantos encontros, trocas e acima de tudo muito amor. Amor que parte de dentro da gente, que encontra o outro, que chega pra gente, vai e volta… e “Pra Gente Acordar” é fruto disso", começou escrevendo na legenda do post.

"Esse disco nasce de muita história. Nasce de uma união que transpassa a existência de nós três @joaogil14 e @josegilm e que ganha corpo com tantos outros encontros, sobretudo também o de nós com nós mesmos. Ele nasce também de tudo que chega pra gente desde que nos tornamos Gilsons. Do afeto que recebemos de quem toma um tempo pra ouvir o nosso som, nossas canções, nossas parcerias… nossas histórias. É muita gente pra agradecer. Todos que fizeram parte da construção da história do Gilsons e desse disco… de quem esteve com a gente de perto e de quem esteve com a gente por todo lugar", finalizou ele.

Confira a postagem de Fran Gil sobre o álbum de Gilsons:

