Foo Fighters cancela todos os shows após a morte de Taylor Hawkins

Em comunicado, Foo Fighters anuncia o cancelamento da agenda de shows de 2022

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 17h07

Kat and Mariel

Nesta terça-feira, 29, a banda Foo Fighters divulgou um comunicado anunciando o cancelamento da agenda de shows após a morte do baterista Taylor Hawkins (50).

O integrante foi encontrado morto em um hotel na Colômbia depois de ter se apresentado no Lollapalooza da Argentina e tinha show marcado para domingo, 27, na edição do festival em São Paulo.

"Sentimos por não nos vermos como planejado. Vamos usar esse tempo para lamentar, curar, trazer as pessoas amadas para perto e apreciar a música e as lembranças que criamos juntos", disseram na nota publicada no Instagram.

Os membros da banda desembarcaram em Los Angeles nos Estados Unidos no último domingo, 27, e visivelmente abalados Dave Grohl, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee receberam o apoio do empresário John Silva.

CONFIRA O COMUNICADO DE FOO FIGHTERS