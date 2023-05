Flay revela bastidores de clipe inspirado em Madonna com gravação de 20 horas: 'Caos'

Campeã do The Masked Singer Brasil, Flay se inspirou em filme de Madonna para o clipe de Fria, de seu novo álbum

Campeã da última edição do reality The Masked Singer Brasil, a cantora Flay (28) vive uma nova fase em sua carreira musical. Trabalhando na divulgação de seu novo álbum, Imperfeita, a também ex-BBB trouxe referências do pop, R&B e até mesmo de Madonna (64) em seu novo clipe, lançado nesta terça-feira, 2.

O vídeo inédito tem como trilha sonora a música Fria, que retrata a fase da adolescência de Flay. "Nesse álbum, faço referência a muitos dos meus artistas, séries e filmes favoritos. Então, para personalidade caótica dessa garota fria, nós nos inspiramos em Madonna , no filme Who's That Girl", conta à CARASBrasil.

A cantora ainda quis representar a fase caótica de sua adolescência, após ter passado por um grande trauma --também retratado em seu álbum, na faixa Eu Era Só Uma Menina. Em uma das cenas, por exemplo, a artista surge tatuando a palavra "imperfeita" em sua clavícula, momento que realmente aconteceu. Flay conta que começou o desenho em sua pele, mas que, posteriormente ele foi finalizado por um profissional.

Leia também:Flay tem reações extremas ao usar chip com hormônio

"Ela é um completo caos, mas não é uma rebelde sem causa. Esse clipe retrata toda a fase da minha adolescência", acrescenta, sobre suas inspirações. A cantora ainda afirma que produção do clipe levou cerca de 20 horas para acontecer, e usou algumas locações diferentes, além de não seguir um roteiro com tanta rigidez.

Em seu perfil oficial do Instagram, a ex-BBB celebrou o lançamento do clipe. "O difícil é não se encantar por essa maluca", escreveu ela, na legenda da publicação. Pouco tempo depois, a artista recebeu uma chuva de elogios nos comentários. "Ela arrasa nos clipes", escreveu um. "Maravilhosa demais", disse outro. "Um espetáculo", comentou ainda um terceiro.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE FLAY, CAMPEÃ DO THE MASKED SINGER BRASIL: