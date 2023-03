Flay lança música sobre abuso que sofreu aos 11 anos: "Libertar desse segredo"

Flay aborda tema em música que está no álbum "Imperfeita", que marca sua estreia no universo pop

Flay (28) lançou uma nova música de trabalho. Com o nome "Eu só era uma menina", a letra da canção é baseada em uma experiência de abuso sexual que a cantora sofreu aos 11 anos de idade.

Ela diz que a música sempre foi sua maneira de se expressar e que decidiu contar sobre o ocorrido para se "libertar desse segredo que angustiava tanto".

"A música sempre foi o meu método de cura e expressão de amor. Foi uma vida inteira para conseguir compartilhar e me libertar desse segredo que me angustiava tanto. Eu fui vítima de abuso sexual aos 11 anos de idade, me sentindo culpada, suja, tendo o assunto sexo como um tabu a vida inteira, e envergonhada por um crime do qual eu fui vítima e não infratora", desabafou.

"Eu fiz essa música porque quero dar as mãos de alguma forma para as meninas e mulheres que passaram pelo mesmo, tiveram o seu corpo invadido sem a sua autorização. E para quem não entendeu que a culpa não é sua ter a oportunidade de entender, a gente não quer aceitar que isso aconteceu com a gente por isso preferimos nos culpar ou simplesmente fingir que não aconteceu, optamos por não denunciar para não deixar que ninguém saiba, EU TE ENTENDO, e compartilho da mesma dor," explicou.

Flay relembrou comentários de ex-BBBs contra ela para divulgar projeto musical

Em um vídeo de menos de um minuto, Flay, que ficou conhecida após participar do BBB 20, apareceu coberta com um pano branco onde está escrito diversas palavras ofensivas.

Ao longo do vídeo, a ex-sister escutou várias das falas que foram ditas sobre ela durante o programa, onde foi alvo de diversas discussões durante sua participação.

“Eles não gostam de mim”, “Não veem verdade em mim”, “Será que eu sou mesmo o que eles dizem? Ou seus olhos estavam contaminados demais para me enxergar?”, são algumas frases ditas por Flay.

Flay revelou que esse é o projeto mais importante e desafiador de sua carreira: “É o maior e mais lindo projeto da minha vida profissional e pessoal, certamente eu nunca me expus dessa forma antes”.