Filipe Ret se pronuncia após empurrar fã do palco: "Autodefesa"

24/07/2022

O rapper Filipe Ret (37) usou as redes sociais no último sábado, 23, para se pronunciar após um vídeo em que ele empurra um fã do palco viralizar.

Em seu perfil no Instagram, Ret falou sobre o ocorrido e destacou que sua atitude foi de autodefesa, e que neste mesmo show em questão, mais de 20 pessoas tentaram invadir o palco em que se apresentava.

Através de uma postagem no Instagram Stories, o rapper explicou a situação: "Eu faço show com energia, com amor e raiva. Geral se empolga e sei que alguns se exaltam além da conta e fazem o que SABEM que não deve: invadir o palco. Eu posso tolerar uma invasão com respeito, posso tolerar várias invasões. Neste show foram mais de 20. Quase me machucaram", começou Ret.

"Eu poso até parar uma música no meio e pedir humildemente para não atrapalharem mais o show (MEU TRABALHO) e não estragarem a vibe de outras milhares de pessoas que só querem curtir o show respeitosamente. Mas, quando sou desrespeitado por pessoas ('ah, mas são fãs', quando você me desrespeita você perde a moral), paro o show, digo com toda a clareza que estão atrapalhando e me violentando, e segundos depois agem da mesma forma, quem está sendo agredido sou eu. E minha resposta a essa agressão vira autodefesa", continuou.

Na sequência, Filipe Ret continuou e defendeu sua reação com a atitude do fã durante o show: "Minha reação com ele foi de uma típica autodefesa. No final eu não chuto ele, mas o empurro de volta (com raiva, sim, quem nunca?"), ressaltou.

