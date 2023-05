Filho de Rita Lee exibe foto do último autógrafo da mãe

Filho de Rita Lee, Antonio Lee emociona ao mostrar o último autógrafo que a cantora fez para o neto no hospital antes de sua morte: 'Assinou seu nome tão lindo'

Filho da cantora Rita Lee, Antonio Lee prestou uma homenagem para sua mãe neste domingo de Dia das Mães. Nas redes sociais, o rapaz compartilhou uma foto do último autógrafo que sua mãe fez. Ela deu autógrafo para o neto Arthur em um dia que estava internada no hospital.

Na legenda, ele contou sobre como o momento aconteceu e o jeito de sua mãe de nunca negar um autógrafo para um fã ao longo de sua carreira.

"Esse foi o ultimo autógrafo da minha mãe. Quando eu era pequeno, não entendia muito bem esse ritual. Pessoas surgiam do nada com papel e caneta, mãos meio trêmulas. Ficavam hipnotizadas enquanto minha mãe fazia uns rabiscos. Depois, pegavam o papel de volta e saíam chorando, emocionadas. Por que um papel com um nome assinado causava tanta comoção? Com o tempo, o autógrafo foi cedendo espaço para as selfies no celular e vídeos mandando recado. Mas, hoje, mais do que nunca, eu entendo o barato do autógrafo. O autógrafo é analógico. É uma relíquia, um pedaço daquele momento, uma prova viva com reconhecimento de firma que o encontro realmente aconteceu", disse ele.

E continuou: "Nunca vi minha mãe negar um autógrafo. O pior que podia acontecer a um fã era chegar sem papel nem caneta e ela soltar o famoso “pô, bichô!?”. Um dia, enquanto visitava ela no hospital com meu filho Arthur, de 5 anos, o assunto veio à tona. Eu comentei que a vovó Rita tinha um autógrafo muito legal, com desenho de disco voador e tudo! Ele ficou animado: "Eu quero um autógrafo da vovó Rita!" E ela, claro, não negou. Coloquei no colo dela um papel e uma caneta. As mãos estavam fracas, o punho já não tinha a mesma flexibilidade de antes. Mas ela se lançou no desafio. Primeiro, fez a dedicatória e a assinatura. Depois, o disco voador, provavelmente seu assunto preferido. Ela sempre se dedicava mais nessa parte. Enquanto terminava o desenho, reclamou que a mão não obedecia como queria. Não satisfeita com o disco, tentou desenhar outro mais para a direita, só para provar a si mesma que conseguia fazer um melhor. Até que desabafou: "a mão não tá indo, saco!"".

Por fim, ele disse: "São mais de 50 anos dessa troca entre ídolo e fã. Foram milhares de vezes repetindo esse mesmo gesto. Milhares de folhas de papel espalhadas por aí que marcam um momento em que ela esteve presente. E sem saber que aquela seria a última vez, foi lá e assinou seu nome tão lindo. Dedicado a um grande fã que vai sentir muitas saudades da vovó. Feliz dia das Mães mais dolorido do mundo, Mãezinha".

Filhos de Rita Lee recebem o carinho dos fãs no velório da mãe

No final do velório de Rita Lee no Planetário do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, os três filhos dela, João, Antonio e Beto, receberam o carinho dos fãs da mãe enquanto saiam do local. Eles agradeceram pelas homenagens para a mãe na despedida e apareceram emocionados.

Os três são frutos do casamento duradouro de Rita Lee com o músico Roberto de Carvalho.

Filhos da cantora Rita Lee agradecem carinho dos fãs - Foto: Araújo/AgNews

