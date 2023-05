Filho de Rita Lee desabafa em data especial: 'Colocava minha mãe para dormir'

Uma semana após a morte da mãe, João Lee, filho de Rita Lee, relembra momentos marcantes nos últimos anos de vida da mãe: 'Continuei falando até seu último suspiro'

Filho da cantora Rita Lee, João Lee fez uma homenagem tocante para sua mãe neste Dia das Mães. Uma semana após a morte da artista, ele relembrou os últimos anos que passaram juntos. O artista destacou a sua decisão de ficar ao lado da mãe durante todos os momentos do tratamento dela contra o câncer no pulmão e ainda revelou uma tradição dele. João contou que sempre colocava a mãe na cama para dormir.

"Faz pouco mais de dois anos que tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Quando minha mãe descobriu um tumor no pulmão, eu decidi voltar a morar com meus pais. Não pensei duas vezes. Queria colaborar e fazer tudo que fosse possível e necessário para ajudar minha mãe em sua recuperação. Durante esses dois anos, não desgrudei deles. Acompanhei-os em todas as consultas médicas, todos os dias de radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e nos dias em que ela ficou internada, era dos primeiros a chegar e só ia embora depois que ela dormia. Foram rotinas novas e situações difíceis, que nenhum filho sonha viver com sua mãe. Mas também vivi muitos momentos especiais", disse ele.

E completou: "Um dos momentos que guardarei no meu coração para sempre foi quando, toda noite, colocava minha mãe para dormir. A dinâmica era sempre a mesma: todos íamos juntos para o quarto dela, esperávamos enquanto ela colocava pijama, escovava os dentes, tomava seus remédios e deitava na cama. Meus pais então faziam uma oração e no final eu ficava sozinha com ela no quarto, deitados na cama e olhando para o teto todo cheio de estrelinhas que brilham no escuro. Conversávamos até que ela pegasse no sono. Só então eu me levantava, dava a volta na cama, dava um beijinho na sua testa e falava bem baixinho no seu ouvido: “boa noite, te amo mãe”. Perdi a conta de quantas vezes falei que a amava nesses últimos anos. Continuei falando até seu último suspiro. Queria poder falar mais um monte de vezes hoje. Te amo mãe, onde quer que você esteja, para sempre! Feliz dia das mães".

Rita Lee deixou três filhos, João, Antônio e Beto, e também o marido, o músico Roberto de Carvalho. A cantora faleceu no dia 8 de maio em sua casa na cidade de São Paulo. O velório aconteceu no Planetário do Parque Ibirapuera e foi aberto ao público. O corpo dela foi cremado em uma cerimônia com a presença apenas da família e amigos íntimos.

Missa de sétimo dia de Rita Lee

A Missa de Sétimo Dia da cantora Rita Lee (1947 - 2023) acontecerá no dia 16 de maio na cidade de Sâo Paulo e terá transmissão pela internet.

"Convidamos para a missa de sétimo dia de nossa amada Rita Lee. DATA: terça-feira (16), às 12h30. LOCAL: Paróquia São Pedro e São Paulo, no parque Alfredo Volpi, em São Paulo. ENDEREÇO: Rua Engenheiro Oscar Americano, bairro Cidade Jardim. A missa também será transmitida pela internet, com link a ser divulgado no dia", informou a família em um texto.