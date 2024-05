Filho de Anderson Leonardo lamenta 'hype' em morte do pai: 'Precisa descansar'

Filho do cantor Anderson Leonardo, Leozinho Bradock desabafou sobre a partida de seu pai e criticou o 'hype' em cima da morte do artista

O músico Leozinho Bradock, filho do cantor Anderson Leonardo (1972-2024), usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 11, para compartilhar com o público um novo desabafo a respeito da morte de seu pai. Eterno vocalista do Molejo, o artista faleceu no fim de abril, após lutar contra um câncer inguinal.

Sem mencionar nomes ou situações, Leozinho lamentou a 'onda de hype' - assunto que 'está dando o que falar' - após a partida de Anderson Leonardo. O multi-instrumentista ainda frisou que sente orgulho em ter mostrado ao pai que conquistou com muito esforço e trabalho seu próprio espaço na música.

"Tenho falado muito pouco, mantendo a minha calma como base, e a minha humilde sabedoria como estrutura mental. Minha luta honesta foi muito árdua pra eu perder a noção agora. Graças a Deus, e aos meus ancestrais, pude deixar muito claro pro meu pai no auge da sua vida que o meu espaço foi conquistado com a minha luta, com o meu empenho, com a minha dedicação e honrando o nosso DNA sabe como? TRABALHANDO!", iniciou Leozinho Bradock.

"São 28 anos de vida, e 18 anos trabalhando, vivendo da música. Essa onda de ‘hype’ tá um nojo! Meu pai precisa descansar, ele foi muito guerreiro, e sustentou centenas de famílias dentro dos seus 41 anos dedicados a sua carreira artística. Um pouco de noção e bom senso, cai bem pra que não sejamos ridicularizados, certo? Não existe 'sucesso' sem TRABALHO! Deus nos abençoe, e os Orixás também", concluiu o filho de Anderson Leonardo.

Além de Leozinho Bradock, o eterno vocalista do grupo Molejo também deixou mais três filhos: Alessa, Rafael Phelipe e a caçula Alice.

Molejo revela álbum com músicas inéditas na voz de Anderson Leonardo

Em meio ao luto, o Molejo está seguindo normalmente a agenda de shows, como era o desejo de Anderson Leonardo, vocalista do grupo que faleceu no dia 26 de abril em decorrência de um câncer raro. Agora, os integrantes da banda anunciaram o lançamento de um álbum com músicas inéditas gravadas durante o tratamento do cantor.

"Anderson sempre quis fazer o Paparico do Molejo [nome do novo projeto], sempre nos incentivou. Tudo o que ele tinha de ideia era partindo do princípio de que iria ser bom. Essa é a forma do Molejo ganhar de novo o público. Ninguém pode parar, até porque ele não queria que a gente parasse", declarou Andrézinho em entrevista ao telejornal RJ 2, na última terça-feira, 7.

O projeto ainda conta com participações especiais de grandes nomes como Thiaguinho, Xande de Pilares e Dudu Nobre. Além de novas canções, o 'Paparico do Molejo' também trará regravações de alguns sucessos do grupo.

"Ele [Anderson Leonardo] não deixou em nenhum momento a peteca cair. Ele nos ensinou a perseverança", disse Claumirzinho, integrante do Molejo e amigo pessoal do eterno vocalista. Na última semana, os músicos realizaram a primeira apresentação após a morte do artista e fizeram uma bela homenagem no palco.