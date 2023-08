Filha de MC Kátia faz homenagem para a mãe no velório

Filha de MC Kátia, Michelle Marques usou roupa para homenagear a mãe durante velório nesta segunda-feira, 14

A filha da cantora MC Kátia, Michelle Marques, deu o último adeus para a mãe durante o velório nesta segunda-feira, 14, no Rio de Janeiro. Para ir ao local, ela escolheu uma roupa para homenagear a mãe. Ela usou um conjunto criado para sua mãe com desenhos inspirados nela e decidiu usar a peça neste dia de despedida.

O viúvo de MC Kátia, Leandro, também foi visto durante o velório da funkeira e apareceu muito emocionado com a dor de perdê-la, sendo amparado pelos amigos e familiares. Ele foi o responsável por anunciar a morte dela no final de semana. "Gente, é com muita tristeza no meu coração que venho informar o falecimento do meu grande amor da minha vida, Kátia", escreveu ele no perfil do Instagram da cantora.

MC Kátia faleceu aos 47 anos no domingo, 13, após um período internada. Ela teve uma piora em seu quadro de saúde após contrair uma bactéria hospitalar após amputar uma parte da perna em decorrência da trombose. Ela teve um mioma no útero e sofreu as complicações em seu quadro de saúde desde a cirurgia para a retirada do mioma, incluindo trombose e amputação do pé e da perna.

Fotos: Lucas Bento / AgNews

QUEM FOI MC KÁTIA?

Considerada pioneira do funk carioca, ela começou sua trajetória nos anos 2000. Na época, a artista trabalhava como auxiliar de serviços gerais e era mãe solteira, mas viu sua vida mudar com o lançamento da canção “Ah tá vai me pegar”.

Katia também ganhou notoriedade com a música “Palinha de hematoma”, na mesma gravadora que lançou Anitta. Além do sucesso solo, a cantora também levava o público à loucura com duelos ao vivo com a cantora MC Nem, as duas, inclusive, chegaram a protagonizar forte rivalidade no funk carioca. Ela também voltou aos holofotes ao participar do clipe de Rainha da Favela, estrelado por Ludmilla.