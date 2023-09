Filha de MC Katia emociona ao relatar última vez que viu a mãe com vida: ‘Do nada’

Filha da funkeira MC Katia, Michele Marques escreve carta aberta para falar sobre a dor do luto após a morte da mãe

Filha da funkeira MC Katia, Michele Marques comoveu seus seguidores nas redes sociais ao escrever uma carta aberta para falar sobre a dor do luto após a morte de sua mãe. A funkeira faleceu há algumas semanas após amputar o pé e a perna em decorrência de complicações com sua saúde.

Em sua carta, Michele relembrou a última vez que viu a mãe com vida e como se sente após a morte da MC Katia. "Perder sua mãe é algo tão inexplicável. Quando recebi a notícia parecia mentira, talvez um sentimento de que aquilo não passava de uma pegadinha, mas instantaneamente parecia que um meteoro tinha acabado de cair em cima de mim. Só pensei em correr, não sabia pra onde, mas eu queria sair correndo. Naquele minuto eu tinha segurado a sua mão e você estava viva. Do nada me pediram para se retirar do CTI e umas 4 pessoas saíram fechando a cortina e o médico em cima de você fazendo massagem cardíaca. Meu coração já estava agoniado ali. Você só esperou eu chegar. Como assim! Minha mãe...", disse ela.

E completou: "Meu Deus era verdade. Naquele dia 13/08/23 às 16:00, naquela sala gelada do CTI, partiu o amor da minha vida. A mulher, que me desculpe todas as mães do mundo, mas ela era a melhor . Sim a MELHOR MÃE DO MUNDO. Hoje dia 31/08/23, último dia do pior mês da minha vida, ainda parece que é mentira. Sinto que a qualquer momento meu telefone vai tocar e ela vai esta do outro lado da linha me chamando. _ chel, chel vem fazer minha maquiagem. _chel, chel vem fazer bolo pra eu tomar com um cafezinho. Mas dói saber que essa ligação não vou mas receber".

Então, ela refletiu sobre a dor do luto. "A morte é tão ingrata, te rouba algo tão precioso e importante.

Fico me perguntando será que vou conseguir superar viver sem você? Deus é onisciente, sabia como eu iria sofrer então por que te levar??? Mas no fundo eu sei a resposta dessa minha pergunta, ele preferiu te levar porque, se ele deixasse você voltar, ele perderia você. Mas confesso que cada conquista sem você fica sem cor. Queria te contar tanta coisa, vou me formar, o quarto das crianças está subindo, tenho alguns sonhos sendo realizados, vou começar meu técnico, vou me formar de novo e você não vai estar... Eu vou arrumar as crianças e não vou conseguir te manda uma foto linda deles que você amava receber e tietar, tão babona nesses meninos. Mãe, você vai fazer muita falta. Eu só tinha você. Você era minha mãe e literalmente meu pai. Hoje estou tão sozinha. Tá, eu tenho as pessoas que me amam aqui me ajudando me levantando mas você era meu chão, meu porto seguro, meu socorro na terra. Obrigada por esses 33 anos ao seu lado. Xau AGOSTO. ATÉ BREVE MÃE", finalizou.

MC Kátia faleceu aos 47 anos no dia 13 de agosto após um período internada. Ela teve uma piora em seu quadro de saúde após contrair uma bactéria hospitalar após amputar uma parte da perna em decorrência da trombose. Ela teve um mioma no útero e sofreu as complicações em seu quadro de saúde desde a cirurgia para a retirada do mioma, incluindo trombose e amputação do pé e da perna.

QUEM FOI MC KÁTIA?

Considerada pioneira do funk carioca, ela começou sua trajetória nos anos 2000. Na época, a artista trabalhava como auxiliar de serviços gerais e era mãe solteira, mas viu sua vida mudar com o lançamento da canção “Ah tá vai me pegar”.

Katia também ganhou notoriedade com a música “Palinha de hematoma”, na mesma gravadora que lançou Anitta. Além do sucesso solo, a cantora também levava o público à loucura com duelos ao vivo com a cantora MC Nem, as duas, inclusive, chegaram a protagonizar forte rivalidade no funk carioca. Ela também voltou aos holofotes ao participar do clipe de Rainha da Favela, estrelado por Ludmilla.