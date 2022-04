Ferrugem surge coladinho com a esposa em clique romântico: ''Nossa vida!''

Ferrugem mostrou em suas redes sociais um momento romântico que viveu com a esposa, Thaís Vasconcellos

Nesta segunda-feira, 4, Ferrugem (33) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado da esposa, Thaís Vasconcellos (27).

O cantor publicou um clique onde ele aparece coladinho com a amada, em frente ao espelho, usando looks estilosos. Ela de top, shorts e camisa e ele com uma calça preta e camiseta estampada.

Na legenda, o marido babão se derreteu pela esposa: "Vamo ali escrever mais um capítulo dessa historia vitoriosa que tem o titulo de NOSSA VIDA".

Thaís não perdeu tempo e logo se declarou: "Você é GRANDE! Te amo parabéns. Feliz de acompanhar tudo isso de pertinho".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Casal mil!", disse um. "Lindos!", falou outro. "O casal!", escreveu um terceiro.

