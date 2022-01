Ferrugem se derrete ao flagrar olhar apaixonado da esposa, Thaís Vasconcellos: ''Vivendo o verdadeiro amor!''

Ferrugem fez um flagra encantador da esposa, Thais Vasconcellos e se derreteu pela amada em suas redes sociais

31/01/2022

Nesta segunda-feira, 31, Ferrugem (33) decidiu usar suas redes sociais para exibir um flagra encantador que fez da esposa, Thaís Vasconcellos (27).

O cantor publicou um clique onde ele e sua amada aparecem em uma van e enquanto ele se prepara para subir no palco, ela o observa com aquele olhar apaixonado e super romântico.

Na legenda, o pagodeiro não se aguentou e deixou sua declaração de amor para Thaís: "Esse olhar, ah esse olhar… O jeito que me olha, tira qualquer obrigação de explicar o pq de você ter me escolhido pra ser seu marido . Eu só posso agradecer a Deus por ter me dado tanto e á você b, por ser tudo que preciso pra seguir evoluindo e vivendo o verdadeiro amor ! Eu te amo muito menina linda do olhar doce".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "O amor de vocês é lindo de se ver e lindo de sentir", escreveu outro. "Meta é casar com alguém assim!", falou um terceiro.

Confira o flagra encantador que Ferrugem fez da esposa, Thaís Vasconcellos: