Ferrugem e esposa curtem momento romântico durante desfiles de Carnaval: ''Melhor companhia que já tive na vida!''

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 13h59

Na noite da última quinta-feira, 21, Ferrugem (33) e sua esposa, Thaís Vasconcellos(27) decidiram curtir os desfiles do Carnaval carioca de um jeito muito especial.

Os dois, claro, fizeram uma série de registros por la e publicaram em suas redes uma série de cliques aproveitando a noite coladinho um no outro, em clima de muito romance, enquanto assistiam o show de um dos inúmeros camarotes da Sapucaí.

Na legenda, ele falou com muito carinho do momento: "Apaixonadin no carnaval carioca! Obrigado por ser a melhor companhia que ja tive na vida! Ainda bem que é ora sempre, né? Te amo!".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Lindos juntos!", disse um. "Vocês estão maravilhosos!", escreveu outro. "Eu amo um casal!", falou um terceiro.

