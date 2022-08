Fernanda Paes Leme celebra encontro com elenco de 'Sandy e Junior' em show: ''Uma noite cintilante''

Fernanda Paes Leme curtiu o show de Sandy coladinha com parte do elenco da série Sandy & Junior e celebrou o momento em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 14h22

Na noite da última quinta-feira, 19, aconteceu em São Paulo o primeiro show da nova turnê de Sandy (39). Entre o público da plateia estava boa parte do elenco de Sandy & Junior, série de sucesso nos anos 1990, entre elas Fernanda Paes Leme (39), que fez questão de registrar essa noite em suas redes sociais.

A atriz publicou uma série de fotos onde ela aparece ao lado de Wagner Santisteban (39), Camila dos Anjos (36), Karina Dohme (37), José Trassi (37) e Douglas Aguillar (39), além é claro de Sandy, logo após sair do palco.

Fernanda ainda fez questão de exibir um pouco dos momentos no palco, fotografando Sandy abraçando seu marido, Luca Lima (39) e a participação especial de Wanessa (39) no show.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Foi uma noite cintilante pra todos! Que delícia te ouvir cantar, Sandy, muita gente especial no palco e aqui na plateia, Sempre muito incrível".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Foto de uma geração linda e inesquecível!", escreveu um. "Que nostalgia numa imagem!", falou outro. "Uma turma que eu amo!", disse um terceiro.

Confira as fotos de Fernanda Paes Leme curtindo o show de Sandy ao lado do elenco da série Sandy & Junior:

Fernanda Paes Leme revela detalhes da primeira vez com João Vicente de Castro

Recentemente, Fernanda Paes Leme recebeu em seu programa com Giovanna Ewbank, o ator João Vicente de Castro e durante o bate-papo, ela e o ator deram detalhes que como foi a primeira vez deles.

A apresentadora contou que na ocasião estava com conjuntivite e por medo de transmitir ao amigo, decidiu transar usando óculos. O relato fez com que todos na mesa caíssem na gargalhada.

