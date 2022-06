Felipe Araújo se diverte ao tentar reproduzir coreografias de canções de Zé Felipe: ''Me chama pra coreografo''

Felipe Araújo mostrou todo o seu "gingado" ao tentar reproduzir coreografia de canção de Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 18h20

Nesta quarta-feira, 29, Felipe Araújo (26) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu durante um show de Zé Felipe (24).

O cantor mostrou todo seu gingado, ou a falta dele, ao tentar reproduzir a coreografia de uma das canções do amigo.

Araújo então publicou um vídeo onde ele aparece atrás do palco, enquanto Zé cantava, fazendo passos desengonçados ao som de Toma Toma Vapo Vapo: "Tentei decorar as coreografias do Zé Felipe e olha no que deu", escreveu ele no clipe.

Na legenda, ele aproveitou para brincar com a situação: "Me chama pra ser correógrafo Zé Felipe. Tô pronto!".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Mete dança!", escreveu um. "Nasceu com esse dom", brincou outro. "Um arraso nas dancinhas", falou um terceiro.

Confira o vídeo divertido que Felipe Araújo fez dançando canção de Zé Felipe: