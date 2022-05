Felipe Araújo repete parceria de sucesso com Ferrugem em seu novo hit 'Molde'

Felipe Araújo aposta mais uma vez na parceria com Ferrugem para seu novo lançamento de 'Molde'

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 15h04

Após o grande sucesso de Atrasadinha, Felipe Araújo (26) decidiu repetir a parceria com Ferrugem (33) para o lançamento de sua nova música, Molde.

Na próxima quinta-feira, 5, a canção da dupla será lançada em toas as plataformas digitais, fazendo parte do Clube do Araújo, o mais novo projeto musical do sertanejo.

Além disso, a canção ganhou um videoclipe inédito gravado no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, que será lançado apenas na sexta-feira, 6.

Tem tudo pra ser mais um hit de Felipe e Ferrugem!

Clube do Araújo já é sucesso!

Clube do Araújo é o mais novo sucesso musical de Felipe que já soma mais de 31 milhões de execuções e ainda ganhou uma série documental exclusiva no Globoplay.

Além do secesso com Ferrugem, o álbum ainda conta com a participação de Thiaguinho (39), Pixote, Turma do Pagode, Dilsinho (29), Menos é Mais entre outros grandes nomes do pagode.