Felipe Araújo lamenta os 7 anos da morte do irmão, Cristiano Araújo: ''A saudade só aumenta''

Felipe Araújo fez uma homenagem no aniversário de 7 anos da morte do irmão, Cristiano Araújo

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 17h17

Nesta sexta-feira, 24, completam 7 anos da morte do cantor Cristiano Araújo (1986 - 2015).

E como homenagem, Felipe Araújo (26) usou as suas redes sociais para relembrar o irmão e lamentar esses anos sem o mais velho.

No perfil do Instagram, o cantor resgatou um vídeo de alguns momentos do artista e emocionou ao falar da saudade.

"Hoje… 7 anos que você se foi. A saudade não passa, ela só aumenta. Você esteve, você está e estará comigo onde quer que eu vá. Te amo, meu menino. Pra sempre", escreveu Felipe na legenda da publicação.

Cristiano Araújo e sua namorada, Allana Coelho Pinto de Moraes, que tinha 19 anos, faleceram em 2015, após sofrerem um acidente de carro na BR-153, no km 614, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás.

