Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha sobem ao palco em show de Ivete Sangalo

Apresentadora Fátima Bernardes e o namorado, Túlio Gadêlha, são surpreendidos com convite de Ivete Sangalo durante show em Recife

CARAS Digital Publicado em 07/08/2022, às 15h14

A apresentadora Fátima Bernardes (59) e o namorado, Túlio Gadêlha (34), curtiram o show de ninguém menos que Ivete Sangalo (50) em Recife!

Na madrugada deste domingo, 07, os dois foram surpreendidos com convite da cantora para subir no palco da apresentação em Pernambuco. Em seus perfis no Instagram, a jornalista e o deputado compartilharam registros do momento ao lado da artista, que está comandando seu primeiro programa na TV Globo, o Pipoca da Ivete.

"Dessa vez o show #tudocolorido da @ivetesangalo foi em Recife e nós estávamos lá. Só não esperávamos o convite pra assistir a tudo do palco. Foi lindo de viver. E ainda nos chamou ao palco pra um abraço delicioso. Que sábado!", disse Fátima na legenda. "Amei vocês lá comigo", agradeceu Ivete.

"Que ela é incrível, a gente sabe! Além de talentosa, ela gosta de bolo de rolo e ainda tira onda com todo mundo. @ivetesangalo já é da família e nem sabe. Beijão, Veveta! Adoramos o show!", disse Túlio ao postar vídeo subindo ao palco ao lado de Fátima. "Que massa meu querido! Somos da família do amor", respondeu Ivete nos comentários.

Confira Fátima Bernardes ao lado de Túlio Gadêlha em show de Ivete Sangalo:

Fátima Bernardes combina look com Túlio Gadêlha

Fátima Bernardes divertiu os seus seguidores recentemente ao surgir combinando look com o namorado, Túlio Gadêlha. Após provar que são, sim, esse tipo de casal, a apresentadora compartilhou uma foto dos dois usando roupas idênticas. "Se não for pra sair assim, nem nos chame. (parte 2)", brincou a artista.

