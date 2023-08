Famoso rapper estadunidense é visto aproveitando show de Arthur Verocai

Músico brasileiro Arthur Verocai é admirado por inúmeros artistas gringos e teve até rapper prestigiando seu show nos EUA

Na noite desta última segunda-feira, 7, o icônico músico brasileiro Arthur Verocai se apresentou no Mayan Theater, na cidade de Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos da América. E quem foi aproveitar a apresentação foi o rapper estadunidense Tyler, the Creator. O artista norte-americano até mesmo gravou um vídeo em suas redes sociais mostrando o palco enquanto Arthur cantava.

“Simplesmente Tyler, the Creator no show de Arthur Verocai”, disparou um internauta, surpreso com a presença do artista. O músico brasileiro é extremamente admirado pelos gringos, tendo suas músicas inúmeras vezes sampleadas por rappers e usadas como inspirações para outras canções.

Simplesmente Tyler the Creator no show de Arthur Verocai pic.twitter.com/TW48HGsSbD — Leonardo Ratti (@leonardoratti) August 7, 2023

Arthur Verocai é um dos maiores maestros, compositores e instrumentistas brasileiros. O artista tem 78 anos de idade e é nascido no dia 17 de junho de 1945, na cidade do Rio de Janeiro. Possui grandes trabalhos com nomes importantíssimos da música brasileira como Ivan Lins, Jorge Ben Jor, Elizeth Cardoso, Gal Costa, Erasmo Carlos e muitos outros. Recentemente foi integrante do line-up do Primavera Sound Espanha.

No Spotify, o artista acumula quase 400 mil ouvintes mensais e suas principais músicas são Na Boca do Sol, Sylvia, Dedicada a Ela, Abertura, entre muitas outras obras que encantam os brasileiros e os gringos.

Tyler Gregory Okonma, mais conhecido como Tyler, the Creator, é um rapper e produtor norte-americano de 32 anos de idade, nascido no dia 6 de março de 1991, na cidade de Hawthorne, na Califórnia, Estados Unidos. O artista ficou conhecido por seu jeito inovador e diferente de fazer rap, com sons mais viscerais, gritos e letras profundas e sentimentais.

No Spotify, o cantor acumula mais de 30 milhões de ouvintes mensais. Seus álbuns são considerados marcos importantes para o hip hop underground nos Estados Unidos, como Cherry Bomb, Flower Boy, IGOR, entre outros. Suas principais músicas são See You Again, New Magic Wand, e muito mais.