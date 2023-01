Familiares se despedem de Renatinho, vocalista do Bokaloka, durante velório

Corpo de Renatinho, vocalista do grupo Bokaloka, foi velado e sepultado no Rio de Janeiro neste sábado, 7

O cantor Renatinho, vocalista do grupo Bokaloka, faleceu no dia 4 de janeiro após sofrer um infarto. O corpo dele foi velado e sepultado neste sábado, 7, no Rio de Janeiro.

O último adeus do artista contou com a presença de amigos e familiares no Jardim Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro. O sepultamento aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade no início da tarde.

A morte dele foi anunciada por sua equipe após ele sofrer um infarto e ficar internado em estado grave em um hospital no Rio de Janeiro.

"É com imenso pesar que informamos o falecimento do cantor Renatinho Bokaloka. Ele foi internado às pressas na noite de ontem (04) devido ao início de infarto e foi conduzido ao Hospital Lourenço Jorge na Barra da Tijuca para medicação e alguns exames. O mesmo estava estável e foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras no início da tarde, onde veio a falecer. Renatinho sempre será lembrado como um dos grandes nomes do Pagode dos anos 90, fazendo história na música brasileira. O samba e pagode está em luto", informou a equipe dele.

