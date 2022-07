Fã explica vídeo de beijo em Leonardo nos bastidores de show

Fã do cantor Leonardo aparece na TV e faz comentário sobre vídeo que viralizou de um selinho no artista em um camarim: 'Sempre gostei muito dele'

Um vídeo com o cantor sertanejo Leonardo deu o que falar nas redes sociais nesta semana. Nas imagens, ele apareceu ganhando um beijo de uma fã no camarim de um show. As imagens viralizaram na internet e a fã apareceu no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, para se pronunciar sobre as imagens.

A fã, identificada como Kelly Silva, contou que o vídeo é antigo. “Esse vídeo foi filmado em setembro de 2016. Eu estou sofrendo agressões do público, das seguidoras da Poliana [Rocha, esposa do cantor], agressões dos fã-clubes, agressões verbais. Eu gostaria de deixar bem claro que esse não foi apenas um show, ele não me vê tanto como desconhecida”, disse ela ao programa A Tarde É Sua.

Então, ela completou: “Você pode ver que eu entrei no camarim, estava sendo filmada pela minha mãe. Ele vira, me vê e me abraça. Demos um selinho, não vou falar de relação casal, amante, vou falar do vídeo. Até o Elvis Presley beijava suas fãs, Hebe Camargo dava selinho, não sei o porquê desse repúdio, inclusive alfinetadas da própria Poliana. Eu entrei, beijei, faria tudo novamente, sempre fui fã, sempre gostei muito dele. Sobre minha relação Kelly e Leonardo, eu não vou falar”.

Por fim, a fã contou que viu alfinetadas da esposa do sertanejo. “Dá para ver que, ao meu ver, ele se surpreendeu, me agarrou, virou de costas e me deu um selinho. Não foi o único encontro com ele. Amo de paixão o Leonardo. Não precisa ficar me alfinetando, eu já vi várias alfinetadas dela. Foi tudo depois do vídeo que eu coloquei no TikTok”, declarou.

Esposa de Leonardo já falou sobre rumores de amante do marido

Há poucos dias, a influenciadora digital Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, respondeu perguntas de fãs nas redes sociais e foi surpreendida com um fã que queria saber se o marido dela tem amante.

Um seguidor perguntou: “É verdade que o Leo tem outra mulher?”. Então, ela respondeu que não quer saber e que ainda tem um recado para a suposta amante. “Se tem, por favor, não me conte. Não quero saber. Estou cheia de amor por mim. E se você souber, diga a ela que o financeiro dele é comigo. Sorry”, escreveu.

