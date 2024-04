Ex-namorado brasileiro de Madonna revela desentendimento com a cantora

Ex de Madonna, Jesus Luz explicou que não marcará mais presença no show da artista em Copacabana, no Rio, após desentendimento

Ex-namorado da cantora Madonna, o modelo brasileiro Jesus Luz abriu o coração e revelou que não marcará mais presença no show gratuito da artista em Copacabana, no Rio de Janeiro, marcado para acontecer no dia 4 de maio. Em março deste ano, o famoso se mostrou bastante ansioso com a apresentação da rainha do pop no país e chegou a afirmar que iria prestigiá-la se pudesse.

O prestígio, no entanto, não acontecerá. Em entrevista ao site Gshow, Jesus Luz explicou que acabou se desentendendo com Madonna nos últimos dias e, por isso, não comparecerá ao evento tão aguardado pelos fãs do Brasil. "Tenho que me posicionar, não tem como fingir que está tudo bem", iniciou ele.

E continuou: "Eu tive um desentendimento com ela na semana passada, por mensagem. E eu não vou ao show. Não vou me prolongar muito sobre o assunto porque nunca fiz isso e não é agora que vou expor nada. Mas tenho que dizer a vocês a verdade", declarou Jesus Luz, sem maiores detalhes.

Vale lembrar que o modelo brasileiro e a cantora internacional se conheceram em 2008, quando ela esteve no Rio de Janeiro para um ensaio fotográfico. Na época, Jesus Luz tinha 21 anos e fazia parte do casting que posaria ao lado de Madonna, que se encantou com o rapaz à primeira vista.

Jesus participou do clipe 'Celebration' e os dois viveram um romance por dois anos. Atualmente, o modelo é pai de uma menina de sete anos, fruto de seu antigo casamento com Carol Ramiro.

Em 2019, durante uma entrevista ao jornal O Globo, ele recordou o envolvimento com Madonna e ressaltou a importância do namoro para a sua carreira, que decolou quando iniciou a relação com a diva do pop.

"Foi o maior presente profissional que ela me deu. Madonna é realmente generosa. Hoje, nos falamos raramente. Mando mensagens somente em datas comemorativas. Não é alguém com quem troco palavras diariamente", declarou ele, na época.

De onde vem a fortuna de Madonna? Cantora construiu patrimônio bilionário

Madonna finalmente confirmou seu tão aguardado show no Brasil e desta vez, a cantora escolheu realizar uma apresentação gratuita na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mesmo abrindo mão de lucros com ingressos é importante destacar que a artista não é apenas um ícone da música, mas também uma gigante dos negócios. Não é à toa que ela é dona de uma fortuna bilionária.

Um grande exemplo da habilidade da cantora é sua próxima apresentação no país. O evento conta com patrocinadores e terá transmissão na Globo, no Multishow e no Globoplay. Essa exclusividade promete acrescer alguns milhões à fortuna da artista, que construiu seu patrimônio bilionário ao longo de uma carreira repleta de inovação e sucesso.

Segundo a revista Forbes, a eterna Rainha do Pop possui uma fortuna estimada em $ 580 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 2,8 bilhões na cotação atual. Apesar dos números expressivos, a cantora conseguiu atrair ainda mais somente com suas turnês, que chegaram a passar pelo Brasil diversas vezes.