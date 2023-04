Ex-Kid Abelha Leoni cancela show após diagnóstico de dengue

Concerto que celebraria 40 anos de carreira de Leoni teve de ser adiado por problema de saúde

O cantor Leoni teve de cancelar o show que faria para celebrar 40 anos de carreira e 62 anos de vida após ser diagnosticado com dengue.

Ao lado da banda Outro Futuro e de seu filho, Antonio Leoni, eles fariam um concerto no 'Circo Voador', no Rio de Janeiro.

A apresentação que ocorreria em 8 de abril de 2023 terá de ser remarcada para o dia 9 de junho. "Por recomendações médicas, o cantor encontra-se em recuperação e necessita ficar em repouso", disse a nota no perfil do artista.

"A agenda de Leoni & Outro Futuro será retomada normalmente tão logo o cantor receba alta médica.

Agradecemos, desde já, pela compreensão e apoio", finalizou.

"Os ingressos serão válidos para a nova data, sem a necessidade de troca. Caso não possa comparecer na nova data, solicite reembolso pelo link < https://adiamento.eventim.com.br > a partir de amanhã (5 de abril) até o dia 6 de junho de 2023 (caso o ingresso tenha sido adquirido pela Eventim). Se a compra foi realizada pela bilheteria do Circo Voador, entre em contato pelo inbox do Instagram do @circovoador ou pelo e-mail eventos@circovoador.com.br", orientou a nota para quem já havia adquirido a entrada.